Защитника Динамо дисквалифицировали за грубый фол в матче с Шахтером

Йосип Пиварич получил отстранение на два матча.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола дисквалифицировал защитника киевского "Динамо" Йосипа Пиварича на два матча.

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Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Хорват совершил грубый фол против полузащитника "Шахтера" Алана Патрика в 29-м туре Украинской Премьер-лиги, после чего был удален с поля. Киевляне тот матч проиграли со счетом 2:3.

При этом часть наказания легионер "Динамо" уже отбыл. Он пропустил финал Кубка Украины против "Ворсклы". Также защитник не сыграет с "Александрией" в следующем туре УПЛ.

В нынешнем сезоне Йосип Пиварич провел за команду Алексея Михайличенко три поединка во всех турнирах. Долгое время игрок находился в лазарете.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" обыграло "Ворсклу" в серии пенальти и завоевало Кубок Украины.

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