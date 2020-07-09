Динамо в серии пенальти обыграло Ворсклу и завоевало Кубок Украины

"Ворскла" дала бой гранду украинского футбола.

В Харькове на ОСК "Металлист" состоялся финал Кубка Украины, в котором киевское "Динамо" встречалось с полтавской "Ворсклой".

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Команда Алексея Михайличенко одержала победу лишь в серии пенальти.

Киевляне с первых минут завладели преимуществом, но неожиданно пропустили уже на 11-й минуте: Кане исполнил навесную передачу после розыгрыша углового, Сидорчук предпринял неудачную попытку перехвата, после чего Степанюк отправил мяч в сетку ворот с метра.

"Динамо" увеличило давление на ворота соперника и смогло сравнять счет на 28-й минуте: подачу с фланга Де Пена головой направил на Вербича, который с разворота расстрелял ворота Ризныка - 1:1. Динамовцы создали еще несколько хороших моментов, но блестяще действовал кипер полтавчан.

Во втором тайме "Динамо" продолжило давить. Алексей Михайличенко выпустил на поле Цыганкова, который начал острую атаку на 62-й минуте. Тогда Шепелев отдавал пас вдоль ворот, мяч зацепил защитника и летел в ворота, но кипер Ризнык выбил его ногой, падая в другой угол.

Далее случился спорный момент. Вербич забил в касание после передачи партнера, но Монзуль не засчитала гол после подсказки VAR. Повтор показал, что офсайд был у бегущего рядом Шепелева.

"Ворскла" выстояла в основное время, после чего игра перешла в овертаймы. Киевляне уже не могли установить тотальный контроль над мячом, а многочисленные подачи Де Пены становились легкой добычей защитников полтавчан.

Серия пенальти получилась захватывающей. По семь ударов футболисты обеих команд исполнили идеально. Затем Бущан парировал удар Сапая, а Ризнык справился с выстрелом Миколенко. Далее к точке подошел Баенко и запустил мяч выше ворот, а динамовский защитник Шабанов реализовал свою попытку и принес киевлянам трофей.

"Динамо" - "Ворскла" - 1:1 (8:7 - по пенальти)

Голы: Вербич, 28 - Степанюк, 11

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шепелев (Андриевский, 117), Буяльский (Шапаренко, 99), Де Пена, Цитаишвили (Цыганков, 60), Вербич

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай, Скляр (Шехич, 95), Пуцлин, Якубу (Опанасенко, 73), Кане, Кулач (Луизао, 76), Степанюк (Баенко, 115)

Предупреждения: Сирота, Шабанов, Буяльський, Вербич - Скляр, Пердута

"Динамо" стало 12-кратным обладателем Кубка Украины. "Ворскла" упустила возможность добыть второй трофей турнира в своей истории.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ворскла" могла заработать крупные призовые за победу в Кубке Украины.

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