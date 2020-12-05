Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам.

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко выздоровел от коронавируса.

Полузащитник вернулся к тренировкам с английской командой. Об этом он сообщил в своем Instagram.

О том, что Ярмоленко уже занимался в общей группе, сообщил и официальный Twitter лондонского клуба.

"Ярмоленко выздоровел, он тренировался с нами последние несколько дней. Хорошая новость для нас – он вернулся, в форме и здоров", – рассказал главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес.

Коронавирус у Ярмоленко: история болезни

Хавбек сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Украины перед матчем Лиги наций против Германии 13 ноября.

По причине болезни Ярмоленко пропустил игры с "Шеффилд Юнайтед" и "Астон Виллой".

Сегодня "молотки" встретятся с Манчестер Юнайтед в рамках 11 тура АПЛ.

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Автор: Олег Давыгора