Экс-футболист сборной Украины стал фитнес-тренером в клубе УПЛ
Бывший футболист сборной Украины Виталий Мандзюк стал фитнес-тренером "Колоса" из Ковалевки.
Об этом сообщил официальный сайт клуба УПЛ.
Об условиях соглашения с Мандзюком не сообщается.
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"В чемпионате была большая пауза из-за карантина, команды сейчас не в лучшей форме. Но благодаря тренировкам и играм футболисты будут набирать кондиции. Думаю, в ближайшее время "Колос" будет выглядеть уже иначе", - сказал Мандзюк.
Напомним, Мандзюк выступал за "Динамо", киевский "Арсенал" и "Днепр", а завершил карьеру в 2017 году. В составе сборной Украины футболист провел 24 матча и забил 1 гол.
После завершения карьеры Мандзюк занялся фитнес-тренировками.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Колос" подписал первого африканского футболиста в своей истории.
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