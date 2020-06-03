Экс-футболист сборной Украины стал фитнес-тренером в клубе УПЛ

Виталий Мандзюк трудоустроился в клубе из Украинской Премьер-лиги.

Бывший футболист сборной Украины Виталий Мандзюк стал фитнес-тренером "Колоса" из Ковалевки.

Об этом сообщил официальный сайт клуба УПЛ.

Об условиях соглашения с Мандзюком не сообщается.

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"В чемпионате была большая пауза из-за карантина, команды сейчас не в лучшей форме. Но благодаря тренировкам и играм футболисты будут набирать кондиции. Думаю, в ближайшее время "Колос" будет выглядеть уже иначе", - сказал Мандзюк.

Напомним, Мандзюк выступал за "Динамо", киевский "Арсенал" и "Днепр", а завершил карьеру в 2017 году. В составе сборной Украины футболист провел 24 матча и забил 1 гол.

После завершения карьеры Мандзюк занялся фитнес-тренировками.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Колос" подписал первого африканского футболиста в своей истории.

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