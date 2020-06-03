Первый африканец в истории клуба: команда из верхней шестерки УПЛ усилилась легионером (фото)

Новичком "Колоса" стал сенегалец Мамаду Данфа.

Клуб Украинской Премьер-лиги "Колос" объявил о подписании контракта с сенегальским футболистом Мамаду Данфа.

Как сообщает пресс-служба "Колоса", 19-летний Данфа перебрался в Украину из сенегальского клуба "Каса Спортс", в котором начинал свою карьеру.

Читайте такжеБельгийский клуб на украинском языке объявил о продлении аренды футболиста Шахтера (видео)

Данфа стал первым африканским легионером в истории "Колоса".

В составе клуба из Ковалевки сенегалец будет играть под №94.

Данфа может сыграть на позиции правого вингера, а также нападающего. В 2019 году в составе молодежной сборной Сенегала (U-20) Данфа дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Также в его активе один матч за главную команду Сенегала.

Напомним, после 24 туров "Колос" занимает шестое место в таблице УПЛ.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что скаут назвал сумму, за которую итальянские клубы готовы купить лидера "Динамо" Виктора Цыганкова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram