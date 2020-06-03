"Пришлось подписать завещание": лидер Ливерпуля вспомнил, как оказался на пороге смерти

Вирджил ван Дейк тяжело заболел на старте карьеры.

Защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал, как в 20 лет оказался в тяжелом состоянии с острым аппендицитом и осложнениями - перитонитом и почечной инфекцией. Футболисту сделали срочную операцию.

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Ван Дейка цитирует Daily Mail.

"Когда я лежал в больнице, то вокруг видел только трубки. Мое тело было разрушено, я ни на что не мог повлиять. В тот момент меня начали посещать самые плохие мысли. Моя жизнь оказалась в опасности. Мы с мамой молились и обсуждали все возможные сценарии. Мне даже пришлось подписать несколько бумаг. Это было что-то вроде завещания.

Если бы я умер, то моя мать получила бы часть денег. Никто не хотел об этом думать, но мы должны были решить этот вопрос. Я провел в больнице 13 дней и не мог ходить", - сказал лидер "Ливерпуля".

Стоит отметить, что Вирджил ван Дейк в то время выступал за "Гронинген", после чего перешел в "Селтик", а из шотландского клуба - в "Саутгемптон". Трансфер защитника в "Ливерпуль" состоялся в 2018-м, после чего нидерландец стал одним из лучших игроков в мире на своей позиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Египте грабители атаковали магазин в масках звездного футболиста "Ливерпуля".

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