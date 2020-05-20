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В Египте грабители атаковали магазин в масках звездного футболиста Ливерпуля (фото)

16:24, 20 мая 2020
Футбол
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Мохамед Салах / REUTERS

В Египте банда преступников пыталась ограбить магазин, используя маски с форвардом "Ливерпуля" Мохамедом Салахом, чтобы скрыть свои лица.

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Об этом сообщает Goal.com.

Попытку вооруженного ограбления предприняла банда в столице Египта Каире. Полиция вовремя прибыла на место и не позволила скрыться четырем бандитам в масках с лицом соотечественника, который является звездой европейского футбола.

Стоит отметить, что Салах является кумиром и символом для многих египтян. В 2018-м году полтора миллиона жителей страны отдали свои голоса за футболиста "Ливерпуля" на президентских выборах, несмотря на то, что его кандидатуры в списке претендентов на пост не было.

goal.com

Мохамед Салах провел за сборную Египта 67 матчей и забил 41 гол.

УНИАН ранее сообщал о том, что главный тренер "Ливерпуля" призвал не обнулять результаты сезона АПЛ из-за коронавируса.

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