Мирча Луческу пообещал, что его подопечные будут бороться до самого конца.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Вильярреал - Динамо.

Слова Луческу приводит официальный сайт "Динамо".

"Эта игра - больше игра престижа. Для игроков "Динамо", для украинского футбола. Мы не дети и понимаем, что результат 0:2 - не такой, который можно легко отыграть. Поэтому мотивация должна быть на высочайшем уровне. Футболисты должны играть для своего престижа, престижа украинского футбола и киевского "Динамо" - клуба, который мог обыгрывать в Испании "Барселону". Мы понимаем, что это не будет легко", - сказал Луческу.

Румынский тренер пообещал, что его команда будет играть до последней минуты:

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"Это важный матч. Конечно, "Вильярреал" сейчас фаворит, но и мы будем играть до последней минуты. В "Вильярреале" играют футболисты высокого уровня - это Морено, Педраса, Тригерос, Альбиоль, Парехо. Но у нас нет страха перед ними, мы уже познакомились с этим оппонентом. Постараемся сделать все, чтобы победить. Это правда, что у "Вильярреала" больше шансов пройти дальше, но мы будем бороться".

"Мы сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий раунд", - также заявил Луческу.

Вильярреал - Динамо: перед матчем

Поединок "Вильярреал" - "Динамо" пройдет 18 марта. Начало - в 19.55, где смотреть матч.

Первая встреча команд прошла в Киеве 11 марта и завершилась поражением "Динамо" со счетом 0:2.

Между матчами 1/8 финала ЛЕ "Динамо" в УПЛ одержало важнейшую победу над "Зарей" (2:0), а "Вильярреал" в чемпионате Испании выиграл у "Эйбара" со счетом 3:1.

"Динамо" ранее в еврокубках проходило дальше лишь в двух случаях из девяти при поражении в первом матче на своем поле.

В Испании киевляне в еврокубках побеждали лишь один раз в 14 матчах (4:0 против "Барселоны) при пяти ничьих и восьми поражениях.

Матч "Вильярреал" - "Динамо" обслужит шведский рефери Андреас Экберг.

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Автор: Антон Дударь