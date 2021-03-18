"Динамо" сыграет в гостях у "Вильярреала" после домашнего поражения.

Киевское "Динамо" 18 марта проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала". Команда Мирчи Луческу сыграет в гостях.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Вильярреал - Динамо.

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Начало встречи - в 22.00.

В первом матче, который состоялся неделю назад в Киеве, "Динамо" проиграло со счетом 0:2.

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Главным арбитром матча назначен швед Андреас Экберг.

Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

Вильярреал - Динамо

Онлайн-трансляция

В "Динамо" верят, что смогут переломить ход дуэли. Так, защитник Илья Забарный подчеркнул: "Шансы у нас есть. Счет 0:2 в первом матче не совсем безнадежен". А нападающий Жерсон Родригес сказал следующее: "Нам по силам забить на выезде. Если удастся, мы можем перевернуть это противостояние".

Все подробности о матче "Вильярреал" - "Динамо" - в анонсе от УНИАН.

Текущая форма команд:

Заявка "Динамо" на этот матч:

"Динамо" ранее в еврокубках прошло дальше лишь в двух случаях из девяти при поражении в первом матче дома. В последний раз такой камбэк динамовцам удалось совершить в квалификации ЛЧ 2004-2005 против "Трабзонспора" (1:2, 2:0).

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Автор: Антон Дударь