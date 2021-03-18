Задача "Динамо" - "сыграть для престижа клуба".

18 марта в Испании пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между испанским "Вильярреалом" и киевским "Динамо".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Вильярреал - Динамо.

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Начало встречи - в 22.00.

Первая встреча команд состоялась неделю назад и завершилась поражением "Динамо" со счетом 0:2.

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"Вильярреал"

"Вильярреал" на предыдущей стадии плей-офф Лиги Европы прошел "Зальцбург" (2:0 и 2:1), после чего встретился с "Динамо", которое удалось обыграть в гостях.

Команда Унаи Эмери после победы над киевлянами прервала свою серию неудач на внутренней арене - в чемпионате Испании "Вильярреал" не мог выиграть в восьми матчах подряд, однако 14 марта эта серия прервалась - со счетом 3:1 был обыгран "Эйбар".

В чемпионате Испании "Вильярреал" идет седьмым и от еврокубковой зоны его отделяют 5 очков.

"Динамо" Киев

В лагере "Динамо" считают, что 1/8 финала Лиги Европы - та стадия турнира, на которой команду не ожидали увидеть перед сезоном. Судя по всему, перед ответным матчем перед "Динамо" стоит задача лишь хлопнуть дверью.

Ранее киевляне прошли в турнире "Брюгге" (1:1 и 1:0), но "Вильярреал" в первом матче оказался не по зубам - при достаточно неплохой игре результат оказался ужасным как для домашнего матча (0:2).

Между матчами Лиги Европы "Динамо" провело качественный матч против "Зари", одержав важнейшую победу со счетом 2:0. В таблице УПЛ киевляне сохраняют 4 очка перевеса над "Шахтером".

Ранее "Динамо" девять раз проигрывало в еврокубках на своем поле в первом матче и после этого лишь в двух случаях проходило дальше. А победить испанские клубы в гостях удалось один раз в 14 матчах (знаменитая победа над "Барселоной" со счетом 4:0).

Кто не сыграет?

У "Вильярреала" матч пропустит автор гола в первом поединке Пау Торрес. Также травмированы Висенте Иборра, Франсис Коклен, Рубен Пенья и Фер Ниньо.

У "Динамо" в лазарете находятся Беньямин Вербич, Тудор Белуцэ, Денис Гармаш, Владимир Костевич, а под вопросом - Денис Попов.

Ориентировочные составы

"Вильярреал": Рульи, Хауме Коста, Альбиоль, Фойт, Педраса, Капу, Парехо, Тригерос, Мой Гомес, Алькасер, Морено

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Родригес, Беседин

Слова перед матчем

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу

"Эта игра - больше игра престижа. Для игроков "Динамо", для украинского футбола. Мы не дети и понимаем, что результат 0:2 - не такой, который можно легко отыграть. Поэтому мотивация должна быть на высочайшем уровне. Футболисты должны играть для своего престижа, престижа украинского футбола и "Динамо" - клуба, который мог обыгрывать в Испании "Барселону".

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери:

"Мы уважаем соперника, но будем играть на победу. Хотим выиграть уверенно. Готовы к сложному матчу, несмотря на результат в Киеве. Мы провели только один матч из двух. Два гола - хорошее преимущество. Но у "Динамо" дома были свои моменты, они оказывали давление на наших защитников".

Арбитр

Матч "Вильярреал" - "Динамо" обслужит шведский рефери Андреас Экберг.

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Автор: Антон Дударь