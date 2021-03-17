Первый матч прошел в Киеве / фото REUTERS

Киевское "Динамо" 18 марта проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала". Встреча пройдет на арене "Эстадио де ла Керамика".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Вильярреал - Динамо.

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Вильярреал - Динамо: где смотреть матч

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2".

Также трансляция противостояния испанского и украинского клубов будет доступна на медиасервисе MEGOGO.

Вильярреал - Динамо: перед матчем

  • Первая встреча команд прошла в Киеве 11 марта и завершилась поражением "Динамо" со счетом 0:2.
  • Между матчами 1/8 финала ЛЕ "Динамо" в УПЛ одержало важнейшую победу над "Зарей" (2:0), а "Вильярреал" в чемпионате Испании выиграл у "Эйбара" со счетом 3:1.
  • "Динамо" ранее в еврокубках проходило дальше лишь в двух случаях из девяти при поражении в первом матче на своем поле.
  • В Испании киевляне в еврокубках побеждали лишь один раз в 14 матчах (4:0 против "Барселоны) при пяти ничьих и восьми поражениях.
  • Матч "Вильярреал" - "Динамо" обслужит шведский рефери Андреас Экберг.

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Автор: Антон Дударь