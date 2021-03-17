Вильярреал - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

Киевляне после домашнего поражения будут играть на выезде.

Киевское "Динамо" 18 марта проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала". Встреча пройдет на арене "Эстадио де ла Керамика". УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Вильярреал - Динамо. Читайте такжеВильярреал - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы Вильярреал - Динамо: где смотреть матч Стартовый свисток прозвучит в 22.00. В прямом эфире матч можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также трансляция противостояния испанского и украинского клубов будет доступна на медиасервисе MEGOGO. Вильярреал - Динамо: перед матчем Первая встреча команд прошла в Киеве 11 марта и завершилась поражением "Динамо" со счетом 0:2.

Между матчами 1/8 финала ЛЕ "Динамо" в УПЛ одержало важнейшую победу над "Зарей" (2:0), а "Вильярреал" в чемпионате Испании выиграл у "Эйбара" со счетом 3:1.

"Динамо" ранее в еврокубках проходило дальше лишь в двух случаях из девяти при поражении в первом матче на своем поле.

В Испании киевляне в еврокубках побеждали лишь один раз в 14 матчах (4:0 против "Барселоны) при пяти ничьих и восьми поражениях.

Матч "Вильярреал" - "Динамо" обслужит шведский рефери Андреас Экберг. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter