Первый матч прошел в Киеве / фото REUTERS
Киевское "Динамо" 18 марта проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала". Встреча пройдет на арене "Эстадио де ла Керамика".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Вильярреал - Динамо.
Читайте такжеВильярреал - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
Вильярреал - Динамо: где смотреть матч
Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2".
Также трансляция противостояния испанского и украинского клубов будет доступна на медиасервисе MEGOGO.
Вильярреал - Динамо: перед матчем
- Первая встреча команд прошла в Киеве 11 марта и завершилась поражением "Динамо" со счетом 0:2.
- Между матчами 1/8 финала ЛЕ "Динамо" в УПЛ одержало важнейшую победу над "Зарей" (2:0), а "Вильярреал" в чемпионате Испании выиграл у "Эйбара" со счетом 3:1.
- "Динамо" ранее в еврокубках проходило дальше лишь в двух случаях из девяти при поражении в первом матче на своем поле.
- В Испании киевляне в еврокубках побеждали лишь один раз в 14 матчах (4:0 против "Барселоны) при пяти ничьих и восьми поражениях.
- Матч "Вильярреал" - "Динамо" обслужит шведский рефери Андреас Экберг.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram