Голы двух центральных защитников свели к минимуму шансы киевлян на выход в четвертьфинал.

Киевское "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы принимало испанский "Вильярреал" на "Олимпийском". Команда Мирчи Луческу потерпела поражение.

В дебюте матча команды обменялись довольно опасными моментами, но ни Ману Тригерос, ни Виктор Цыганков по воротам не попали. Счет был открыт в середине первого тайма - "Динамо" отразило первую волную после углового соперника, но затем Самюэль Чуквуэзе выиграл подбор, отпасовав на Жерара Морено, тот прострелил на Пау Торреса, который переправил мяч в сетку.

В начале второго тайма гости отличились еще раз - Георгий Бущан среагировал на удар головой от Морено, но Рауль Альбиоль оказался первым на добивании.

Забить в ответ хотя бы раз "Динамо" не удалось - киевляне за весь матч ни разу так и не попали в створ ворот соперника. Самыми опасными были два удара Цыганкова, после которых мяч пролетал рядом со штангой.

"Динамо" - "Вильярреал" - 0:2

Голы: Пау Торрес, 30, Альбиоль, 52

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера (Караваев, 84), Шапаренко (Шепелев, 67), Сидорчук (Андриевский, 67), Родригес, Буяльский, Цыганков, Беседин

"Вильярреал": Рульи, Педраса, Торрес (Мори), Альбиоль, Фойт, Тригерос (Гомес, 84), Капу, Парехо, Морено (Баэна, 90), Алькасер (Бакка, 63), Чуквуэзе (Коста, 84)

Предупреждения: Сидорчук - Педраса, Капу

"Динамо" - "Вильярреал": итоги матча

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Вильярреал".

"Динамо" не смогло забить в третьем из пяти домашних матчей в основной сетке еврокубков в этом сезоне.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored.com признан Хуан Фойт (оценка - 8,1). В составе "Динамо" - Георгий Бущан (7,1).

35-летний Рауль Альбиоль провел свой 100-й матч в еврокубках. Он четвертый испанский защитник, которому в 21 веке покорилась эта планка (после Серхио Рамоса, Жерара Пике и Карлеса Пуйоля).

Ответная встреча состоится в Испании 18 марта.

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Автор: Антон Дударь