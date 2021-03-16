Киевлянам предстоит провести ответный матч 1/8 финала в Испании.

Киевское "Динамо" 18 марта проведет второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов - в Испании команда Мирчи Луческу сыграет с "Вильярреалом".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Вильярреал - Динамо.

После поражения "Динамо" в первой игре на своем поле букмекеры не сомневаются, что киевляне не смогут пройти дальше.

На проход "Динамо" в четвертьфинал дается коэффициент 26,00, тогда как на "Вильярреал" - 1,01.

Также киевляне являются аутсайдерами на победу в выездной игре: коэффициент 6,60 - на "Динамо", 1,57 - на "Вильярреал" и 4,10 - на ничью.

Вильярреал - Динамо: перед матчем

Первая встреча команд прошла в Киеве 11 марта и завершилась поражением "Динамо" со счетом 0:2.

Между матчами 1/8 финала ЛЕ "Динамо" в УПЛ одержало важнейшую победу над "Зарей" (2:0), а "Вильярреал" в чемпионате Испании выиграл у "Эйбара" со счетом 3:1.

"Динамо" ранее в еврокубках проходило дальше лишь в двух случаях из девяти при поражении в первом матче на своем поле.

В Испании киевляне в еврокубках побеждали лишь один раз в 14 матчах (4:0 против "Барселоны) при пяти ничьих и восьми поражениях.

Матч "Вильярреал" - "Динамо" обслужит шведский рефери Андреас Экберг.

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Автор: Антон Дударь