Коваленко уже вскоре может стать партнером Малиновского по команде.

Итальянская "Аталанта" поскорее хочет заполучить полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Виктора Коваленко.

Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио в Тwitter.

По его словам, "Аталанта" твердо намерена завершить трансфер Виктора Коваленко до конца январского трансферного окна.

Ранее действующий бронзовый призер чемпионата Италии согласовал детали перехода 24-летнего украинца летом. Однако планы изменились в связи с продажей аргентинского хавбека Алехандро Гомеса в испанскую "Севилью".

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини лично заинтересован в услугах Коваленко. Заметим, что "Аталанта", в отличие от "Шахтера", пробилась в 1/8 Лиги чемпионов и уже в феврале сыграет против мадридского "Реала".

Напомним, что за "Аталанту" уже выступает другой украинец и тоже воспитанник донецкого "Шахтера" - Руслан Малиновский.

Виктор Коваленко: карьера в " Шахтере"

24-летний Коваленко является воспитанником "Шахтера" и дебютировал за "горняков" 17 октября 2014 года. Всего на его счету 200 матчей и 32 гола в составе "горняков".

С "Шахтером" Коваленко четыре раза становился чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок страны и дважды - Суперкубок.

В текущем сезоне в активе полузащитника 4 гола в 11 матчах за "горняков" во всех турнирах.

Ранее Коваленко объяснил почему не хочет продлевать контракт с "Шахтером".

В составе сборной Украины Коваленко провел 26 матчей.

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Автор: Будрин Артем