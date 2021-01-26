Итальянская "Аталанта" отпустила полузащитника Алехандро Гомеса в испанскую "Севилью".
Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Действующий победитель Лиги Европы заплатит за Папу Гомеса "Аталанте" 5,5 млн евро. Еще 3 млн евро итальянцы получат в качестве бонусов. Контракт Гомеса рассчитан до июня 2024 года.
Инициатором подписания Гомеса в "Севилью" стал спортивный директор клуба Рамон Мончи, который еще со времен работы в итальянской "Роме" был свидетелем таланта аргентинца.
Алехандро Гомес был лидером и капитаном "Аталанты". Однако в начале декабря прошлого года хавбек устроил драку с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
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Итальянский журналист Фабрицио Романо утверждает, что конфликт аргентинца с тренером произошел в перерыве матча 5-го тура Лиги чемпионов с датским "Мидтьюлландом". Футболиста отстранили от тренировок с первой командой за эту выходку.
Заметим, что 32-летний Алехандро Гомес защищал цвета харьковского "Металлиста" в 2013-2014 годах.
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