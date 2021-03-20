Ванда Нара часто радует подписчиков пикантными фото.

Супруга нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди Ванда Нара порадовала своих подписчиков интимным фото.

Нара выложила на своей странице в Instagram фото из постели.

На снимке возлюбленная футболиста лежит с закрытыми глазами и на переднем плане - ее пышная грудь в бюстгальтере.

"Это твой лучший пост", "Красиво", "Так начинается порно", "Это топ-уровень", - комментируют подписчики.

Отметим, что Ванда Нара не впервые выкладывает в сеть откровенные фото. Вот такими снимками она делилась с подписчиками ранее.

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Автор: Антон Дударь