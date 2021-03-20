Ванда Нара / фото instagram.com/wanda_icardi
Супруга нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди Ванда Нара порадовала своих подписчиков интимным фото.
Нара выложила на своей странице в Instagram фото из постели.
На снимке возлюбленная футболиста лежит с закрытыми глазами и на переднем плане - ее пышная грудь в бюстгальтере.
"Это твой лучший пост", "Красиво", "Так начинается порно", "Это топ-уровень", - комментируют подписчики.
фото instagram.com/wanda_icardi
Отметим, что Ванда Нара не впервые выкладывает в сеть откровенные фото. Вот такими снимками она делилась с подписчиками ранее.
фото instagram.com/wanda_icardi
фото instagram.com/wanda_icardi
фото instagram.com/wanda_icardi
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