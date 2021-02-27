Днепряне были очень близки к третьей победе подряд.

В рамках 16-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" принимал дома "Днепр-1".

Коллектив Игоря Йовичевича дважды вел в счете, но оба раза умудрился упустить преимущество и позволить сопернику сравнять счет во встрече.

Для гостей оборвалась победная серия. Днепряне впервые в новом году потеряли очки. Что касается "Мариуполя", то у них радикально другая ситуация: азовцы впервые во второй части сезона набрали зачетные пункты.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

"Мариуполь" - "Днепр-1" - 2:2

Голы: Меличенко, 35, Кулаков, 87 - Дуглас, 13, Довбик, 61 (пен.)

"Мариуполь": Кудрик, Быков, Чоботенко, Чех, Мишнев, Очеретько (Кулиев, 73), Меличенко, Кащук (Бондаренко, 63), Танковский (Петерман, 46), Стасюк (Драмбаев, 63), Сикан (Кулаков, 46)

"Днепр-1": Юрчук, Довбик (Хобленко, 76), Когут (Ди Франко, 59), Логинов, Тейлор, Дуглас, Дубинчак (Цуриков, 84), Чуже, Назаренко (Булеца, 59), Пихаленок, Игнатенко

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Украинская Премьер-лига: положение команд

На данный момент в таблице лидирует "Динамо". У них 34 очка.

"Шахтер" дышит киевлянам в спину со второго места. У "горняков" 33 балла.

"Мариуполь" только на 9-м месте. У азовцев 17 очков. "Днепр-1" в своем активе имеет на 2 зачетных пункта меньше и занимает 10-ю строчку.

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Автор: Будрин Артем