Шахтер проведет еще один спарринг перед возобновлением сезона: известны дата и соперник
19:32, 24 мая 2020Футбол
97 0
Чемпионов Украины ждет контрольный матч 27 мая.
Шахтер готовится к возобновлению сезона / фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" проведет второй товарищеский матч в рамках подготовки к возобновлению сезона.
Об этом сообщает официальный сайт "горняков".
Читайте такжеВозобновление сезона в УПЛ перенесено на новую дату: озвучены причины
Соперником "Шахтера" будет киевский клуб из Первой лиги "Оболонь-Бровар".
Встреча пройдет 27 мая на поле тренировочного комплекса в Святошино. Начало матча - в 11.00.
Трансляция поединка будет доступна на "Shakhtar TV".
Напомним, ожидается, что УПЛ возобновится 6 июня.
Как сообщал УНИАН, 24 мая "Шахтер" провел контрольный матч против "Руха". "Горняки" одержали разгромную победу.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter