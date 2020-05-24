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Шахтер проведет еще один спарринг перед возобновлением сезона: известны дата и соперник

19:32, 24 мая 2020
Футбол
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Шахтер готовится к возобновлению сезона / фото: ФК Шахтер

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

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Соперником "Шахтера" будет киевский клуб из Первой лиги "Оболонь-Бровар".

Встреча пройдет 27 мая на поле тренировочного комплекса в Святошино. Начало матча - в 11.00.

Трансляция поединка будет доступна на "Shakhtar TV".

Напомним, ожидается, что УПЛ возобновится 6 июня.

Как сообщал УНИАН, 24 мая "Шахтер" провел контрольный матч против "Руха". "Горняки" одержали разгромную победу.

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