За тур до финиша в УПЛ закрутилась безумная интрига в борьбе за 4-е место.

В 25-м туре Украинской Премьер-лиги "Александрия" дома принимала "Колос", а "Десна" поехала в гости к "Ворскле".

Все команды, кроме "Александрии", за тур до конца чемпионата претендуют на 4-ю строчку, которая дает право сыграть в квалификации новосозданного турнира - Лиги конференций.

"Колос" забил в каждом из таймов по одному голу и всухую обыграл "Александрию". Клуб из Ковалевки ворвался на 4-ю позицию и имеет 41 очко.

"Александрия" - "Колос" - 0:2

Голы: Петров, 42 (пенальти), Ореховский, 57

"Александрия": Билык, Мельник, Бабогло, Стецков, Мирошниченко, Гречишкин, Дрышлюк (Бондаренко, 62), Глоба (Вантух, 46), Банада, Шастал (Новиков, 62), Устименко (Ковалец, 46)

"Колос": Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов, Милько (Задоя, 81), Богданов, Антюх (Хлебас, 72), Ореховский (Новак, 81), Ильин, Лысенко (Исаенко, 86)

В спину "Колосу" дышат "Ворскла" и "Десна", которые в Полтаве расписали мировую со счетом 1:1.

"Ворскла" - "Десна" - 1:1

Голы: Тилль, 18 - Гитченко, 54

"Ворскла": Ризнык, Яворский, Чеснаков, Сапай, Якубу, Ребенок (Кане, 58), Пуцлин, Тилль, Скляр, Степанюк, Кулач

"Десна": Паст, Тамм, Ермаков, Домбровский, Арвеладзе (Картушов, 81), Калитвинцев, Гитченко, Сухоцкий, Гуцуляк, Конопля, Дегтярев (Безбородько, 46)

Удаление: Якубу, 86 (вторая желтая карточка)

Перед последним туром "Ворскла" и "Десна" имеют по 38 очков и делят 5-ю позицию. У "Колоса" - 41 балл. В последнем туре полтавчане играют против "Миная", черниговцы поедут в гости к "Мариуполю", а "Колос" померится силами с "Динамо". Поэтому битва за 4-е место, которое дает право играть в Лиге конференций, обещает быть жаркой.

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Украинская Премьер-лига: 25-й тур

25-й тур - предпоследний в текущем чемпионате Украины.

"Динамо" оформило чемпионский титул за четыре тура до финиша, прервав гегемонию "Шахтера".

Поединки 25-го тура проходят 5 и 6 мая: где и когда смотреть матчи.

"Заря" одолела "Днепр-1" и за тур до конца чемпионата гарантировала себе минимум бронзовые медали.

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Автор: Артем Будрин