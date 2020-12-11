Украина в еврокубках. Парадоксы "Шахтера", прагматизм Луческу и традиционная потеря

Групповой этап еврокубков 2020-2021 подошел к завершению. "Шахтер" и "Динамо" заняли третьи места в своих группах в Лиге чемпионов и следующей весной сыграют в плей-офф Лиги Европы. Третью команду на евроарене Украина потеряла - "Заря" заняла третье место в группе Лиги Европы и покинула еврокубки.

"Шахтер". Американские горки в "группе смерти"

Давайте мысленно вернемся на два месяца назад и зададимся двумя вопросами. Первый - сколько очков мы ждем от "Шахтера" в группе с одним из лучших клубов мира "Реалом", вице-чемпионом Италии "Интером", которому "горняки" в августе проигрывали 0:5, а также крайне непростой командой из четвертой корзины "Боруссией" Менхенгладбах? Пожалуй, самый оптимистичный ответ - 7. Из того расчета, что "Шахтер" должен два раза обыгрывать "Боруссию" и зацепиться за ничью в каком-то из матчей с грандами. Или же набрать 4 очка с "Боруссией" и, например, обыграть уже оформивший путевку в плей-офф и немотивированный "Интер" в шестом туре.

Второй вопрос - на какое место может претендовать "Шахтер" в этой группе? Сентябрьский ответ довольно очевиден - третье.

По итогам группового этапа "Шахтер" набрал 8 очков, а в последнем туре сохранял шансы даже на первое место в группе и занял ту самую третью позицию. По сути "горняки" даже немного превысили ожидания болельщиков. Парадокс при этом заключается в том, что у многих от выступления "Шахтера" остался осадок, эдакое ощущение "недо". Мол, можно было и лучше.

Очевидно, оно связано с результатами двух матчей против "Боруссии" - 0:6 и 0:4, на фоне которых две победы над "Реалом" и две сухие ничьи с "Интером" могут уже не восприниматься так, как должны восприниматься - как по-настоящему фантастический результат. Еще раз – это фантастический результат для любого украинского клуба.

И проблема, скорее, даже не в самих поражениях, а в том, как именно "горняки" проиграли гладбахцам. Охарактеризовать это можно одним словом - "безвольно". Шесть пропущенных мячей в первом матче и абсолютное отсутствие тренерских идей и характера что-то доказать в ответной игре.

"Горняки" набрали 8 очков в матчах с "Реалом" и "Интером", но пропустили 10 голов от "Боруссии". И это еще один парадокс, связанный с выступлением "Шахтера" в этой Лиге чемпионов. Еще более парадоксальным эту историю делает то, что каждый из шести результатов "Шахтера" можно назвать достаточно закономерным - "горняки" заслужили и победы над "Реалом", и ничьи с "Интером" и в равной степени заслужили два разгрома от "Боруссии". В 2020 году уже сложно чему-то удивляться, но это все же удивительно.

Итоговый результат "Шахтера" еще более удивителен с учетом того, что по ходу группового этапа "Шахтер", как и "Динамо", столкнулся с коронавирусом и серьезными проблемами с составом. Но это не только не подкосило "горняков", но еще и позволило открыть новые лица. Манор Соломон неплохо зарекомендовал себя и до этого, но теперь, кажется, вышел на новый уровень, забив по сути ключевые голы "Реалу". В центре обороны начали играть Валерий Бондарь и Витао, но главным открытием стал Анатолий Трубин.

19-летний вратарь выходил на поле в пяти матчах, трижды сумел сохранить свои ворота сухими и, похоже, окончательно вытеснил Андрея Пятова с позиции "номера один" в донецкой команде. Если поначалу Трубин выглядел неуверенно и ошибался, то в двух последних турах он был одним из лучших, если не лучшим игроком "горняков".

Выход в плей-офф Лиги Европы по итогам матча с "Интером" - во многом заслуга именно Трубина. Однако здесь нужно отметить и Луиша Каштру. Тренер "Шахтера" не побоялся в решающем матче впервые в донецком клубе сыграть в три центральных защитника, отзеркалив схему игры "Интера". И эта тактика принесла результат. По ходу этого группового этапа болельщики то возносили Каштру до небес, то с позором увольняли, но в итоге он доказал, что с ним во главе у "Шахтера" все же есть определенный потенциал.

"Динамо". Результат превыше всего

"Відмінний результат без переплат", - гласила реклама одного стирального порошка из далекого прошлого. Этот слоган применим и к работе Мирчи Луческу, который постепенно отстирывает пятна, оставшиеся на белой футболке "Динамо" после работы его предшественников. Летом киевский клуб по большому счету не тратился на усиление, румын не просто работает с теми же игроками, с которыми работали его предшественники, да к тому же еще и столкнулся с серьезными проблемами с составом из-за коронавируса. При этом получается у него лучше.

На данном этапе самое главное то, что Луческу без пропусков ставит галочки в графе "поставленные задачи". "Динамо" выиграло Суперкубок, пробилось в групповой этап Лиги чемпионов, вышло в Лигу Европы из группы, в которой, если оставаться реалистами, другой цели быть не могло, и ведет борьбу за чемпионство, лидируя в УПЛ. Все задачи решены. А если параллельно получается влить в основу несколько молодых игроков (например, Илья Забарный заиграл не только в основе киевлян, но и в сборной Украины) - вообще отлично.

В Лиге чемпионов "Динамо" не слишком повезло с жеребьевкой. В итоге киевляне, откровенно говоря, не блистали, но минимальную программу все же выполнили - 4 очка в играх с "Ференцварошем", третье место и путевка в Лигу Европы.

Безусловно, хотелось бы видеть больше от "Динамо" в матчах против "Барселоны" и "Ювентуса" - лишь в одном из четырех этих поединков киевляне были близки к тому, чтобы набрать очки, а в двух были совершенно безнадежны (0:4 и 0:3). Конечно, хотелось бы, чтобы "Динамо" уверенней справлялось с "Ференцварошем" - при всем уважении к работе Сергея Реброва кадрово венгерский клуб все же уступает киевлянам (состав "Ференцвароша" почти в четыре раза дешевле). В первом матче против венгерского клуба "Динамо" упустило преимущество в два мяча, а во втором киевляне играли прагматично, по счету, который их устраивал, создавая минимум моментов.

Но это тот случай, когда "игра забудется, а результат останется". С игрой пока все действительно не очень. Это уже не "биться-бороться", конечно - изменения заметны, команда стала действовать организованней. Но до футбола, который может радовать глаз, пока что далеко. Есть надежда, что после зимней паузы, когда у Луческу будет время, чтобы поработать с командой, это может измениться. А пока, в условиях непростого сезона, когда весь групповой этап еврокубков уложился в два месяца, результат превыше всего.

Результат, кстати, "Динамо" добыло и для Украины - киевляне с учетом выступления в квалификации ЛЧ заработали пока что больше всех очков среди украинских клубов для таблицы коэффициентов УЕФА (10,5 против 10,0 у "Шахтера").

"Заря". Третий всегда лишний

В последние годы мы уже привыкли к тому, что от третьего клуба, который представляет Украину на групповом этапе еврокубков, не стоит ждать чего-то сверъестественного. Будь бронзовым призером УПЛ "Заря", "Александрия" или "Ворскла", итог всегда один - местами удается побороться за очки, но выход из группы является недостижимой целью. Традиционно уже осенью мы теряем эту команду.

В этом сезоне "Заря" попала в не самую простую группу (в Лиге Европы точно были варианты попроще), а Виктор Скрипник остался без важнейших игроков из того состава, с которым добывал путевку в еврокубок. Летом команду покинул ряд основных игроков - в частности, Богдан Леднев, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко. На смену им пришли либо футболисты ниже классом, либо игроки, которым требуется время, чтобы влиться в команду.

Ожидать в таких условиях какого-то чуда от луганчан вряд ли стоило. В итоге "Заря" провалила первый круг, трижды проиграв разгромно - особенно разочаровало поражение от АЕКа. Но затем команда Скрипника смогла собраться и взяла реванш у греческого клуба, а также обыграла "Лестер", который к этому моменту был мотивирован уже далеко не на сто процентов. К сожалению, зажигание получилось поздним, и уже по итогам 5-го тура "Заря" лишилась шансов на продолжение борьбы за выход в плей-офф.

К итоговому результату "Зари" можно относиться по-разному. С одной стороны 6 очков стали повторением лучшего результата луганского клуба на групповом этапе ЛЕ, и с учетом кадровых возможностей клуба, это неплохо. Точно - не провал, и какие-никакие очки в таблицу коэффициентов для Украин добыты. С другой стороны абсолютно не может радовать топтание на месте. Уровень третьих команд Украины после исчезновения "Металлиста" и "Днепра" по-прежнему остается крайне невысоким, и пока наш чемпионат не станет сильнее, это не изменится.

Антон Дударь

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