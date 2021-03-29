Сборная Украины упустила победу в матче против финнов.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский и защитник Александр Караваев подвели итоги матча квалификации ЧМ-2022 против сборной Финляндии.

Слова футболистов приводит сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

Руслан Малиновский, комментируя матч, отметил, что финны особо ничего не создали:

"Потеряли очки с командой, которая ничего не создала по сути. Такие моменты в футболе нужно, дожимать, но ничего страшного. Забили бы в первом тайме, можно было закрывать игру. Обидно, конечно. Все ребята старались создавать моменты. Финны играли низким блоком, тяжело было, но нужно взять хорошие моменты из этой игры".

Он подчеркнул, что сборная Украины неплохо сыграла в обороне: "Кроме стандартов и аутов у них не было позиционных моментов, прессинговали агрессивно, отбирали мяч, перестраивались неплохо". А также заявил, что команда не должна зацикливаться на этом результате:

"Это только вторая игра, поэтому все может измениться, длинный путь впереди. Зацикливаться не нужно, нужно смотреть вперед. С Францией показали содержательную игру и сегодня не давали ничего сделать сопернику".

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Караваев подчеркнул, что в конце матча команда потеряла нить игры:

"Полностью контролировали игру и за несколько минут до пропущенного гола потеряли нить игры, плюс финны начали давить на нас. Получился сумбур и пару неприятных моментов. Упустили победу".

Также он заявил, что Андрей Шевченко поддержал команду после игры:

"После матча Шевченко нас поддержал. Он сказал, что сильно кричит, поскольку хочет, чтобы услышал каждый. Он не хочет, чтобы мы повторяли ошибки, а придерживались плана на игру и выполняли тренерскую установку. В перерыве они указали нам на ошибки и сказали, что Финляндия немного подсела и начала садится назад. Из-за этого у нас было больше контроля мяча. Начали появляться моменты. Нужно было больше прибавить в движении в атаке, чтобы забить гол".

"Досадно упускать победу. Нам надо будет еще больше работать и стараться выигрывать матчи, чтобы набирать максимум очков", - подытожил защитник.

Фотогалерея матча от УНИАН.

Украина - Финляндия: итоги матча

Матч Финляндия - Украина завершился со счетом 1:1. На гол Жуниора Мораеса гости ответили голом Теему Пукки с пенальти.

Финляндия и Украина встречались 3-й раз в истории. До этого Украина дважды побеждала. В обоих случаях в отборе на ЧМ-2018.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Караваев (оценка - 7,7). У финнов - Теему Пукки (оценка - 7,3).

Сборная Украины в этом матче выпустила самый молодой состав за всю историю - средний возраст коллектива был 24,6 года.

Жуниор Мораес забил свой дебютный гол за сборную Украины.

Андрей Шевченко подвел итоги игры, заявив, что команда провела "отличный матч".

Свой следующий матч в отборе Украина проведет 31 марта, когда будет принимать в Киеве команду Казахстана. В тот же день Франция поедет в гости к команде Боснии и Герцеговины.

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Автор: Антон Дударь