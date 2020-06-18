УЕФА внес ряд важных изменений в формат еврокубков в сезоне 2020-2021

Принято решение сократить квалификацию и подвинуть привычные сроки начала турниров.

УЕФА в ходе заседания исполкома принял ряд решений по проведению Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020-2021.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В связи с тем, что сезон 2019-2020 завершится позже (Лига Европы - 21 августа, а Лига чемпионов - 23 августа), старт квалификации еврокубковых турниров пришлось сместить с 23 июня на август.

Квалификация Лиги чемпионов стартует 8 августа и продлится до 30 сентября. При этом важным решением УЕФА является то, что противостояния в отборочном этапе будут состоять из одного матча, кроме заключительного раунда (плей-офф), где соперники традиционно сыграют дома и на выезде.

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Групповой этап Лиги чемпионов стартует не как обычно в сентябре, а 20 октября. Завершится он 8 декабря. При этом матчи 1-2 туров и 5-6 туров группового этапа будут сыграны через неделю.

Квалификация Лиги Европы также будет проходить в формате одного матча, кроме раунда плей-офф. Она начнется 20 августа и продлится до 1 октября.

Старт группового этапа Лиги Европы пришлось сместить на 22 октября.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что были утверждены места проведения Суперкубка УЕФА и еще семи еврокубковых финалов.

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