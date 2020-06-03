"Прекрасная страна": темнокожий экс-футболист Динамо заявил, что не сталкивался с расизмом в Украине

Бывший футболист "Динамо" Тайе Тайво вспомнил период карьеры в Украине.

Бывший легионер киевского "Динамо" Тайе Тайво заявил, что не сталкивался с проявлениями расизма в Украине.

Об этом Тайво сказал в интервью сайту Football.ua.

"Сталкивался ли я с расизмом в Украине? Что? О нет-нет-нет. В Украине - нет", - сказал Тайво.

Также футболист подчеркнул, что шутки экс-динамовца Александра Алиева в адрес темнокожих - не в счет:

"Футболисты всегда шутят, это другое. Это может быть уместно от товарища по команде, но не от людей, которых ты не знаешь. К счастью, в Киеве я никогда не сталкивался с расизмом".

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Тайво также вспомнил о том, что его хорошо приняли в "Динамо":

"У нас не было ощущения, что мы иностранцы - наоборот, мы чувствовали себя как дома. Нас хорошо приняли, будто мы черные украинцы. В чем бы мы ни нуждались - нам старались это дать".

Нигериец также заявил, что был вынужден уехать из Украины из-за своей семьи, которая на время аренды игрока осталась в Милане:

"Украина - прекрасная страна, и мне бы хотелось остаться в "Динамо", но я должен был вернуться из-за семьи. Мне было очень сложно без них".

Напомним, Тайво провел в "Динамо" сезон 2012-2013. На данный момент 35-летний футболист является свободным агентом.

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