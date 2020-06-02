"Идет н***й": борец-депутат Беленюк сравнил уровень расизма в Украине и США

Украинский спортсмен высказался о расизме на фоне протестов в США из-за убийства Джорджа Флойда.

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк поделился своим мнением о расизме в Украине и США на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом Беленюк написал в Instagram.

"Когда меня спрашивают, сталкиваюсь ли в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов. Но это, конечно, несопоставимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией.

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Не буду здесь призывать всех быть добрее и тому подобное, просто констатирую факт - по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его намного меньше! Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах!", - написал Беленюк.

"А расизм, расизм идет н***й, сегодня я - Джордж Флойд", - добавил борец.

Напомним, полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за намерение расплатиться фальшивыми деньгами. После задержания темнокожий мужчина задохнулся - полицейский задушил его, прижимая коленом к земле. Флойд говорил, что задыхается, однако это не остановило копа. Эта смерть вызвала массовые беспорядки во многих городах США.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Владимир Кличко выступил против расизма после убийства Флойда.

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