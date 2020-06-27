Шахтер в статусе чемпиона сыграл вничью с Зарей
В одном из центральных матчей 28-го тура чемпионата Украины "Шахтер" уже в статусе чемпиона в экспериментальном составе на "Олимпийском" принимал "Зарю".
Команды не смогли определить победителя, встреча завершилась без забитых мячей.
Ближе всего к голу был "Шахтер", однако после удара Алана Патрика мяч попал в перекладину ворот.
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"Шахтер" лишь в пятый раз в сезоне потерял очки. У "горняков" 72 очка после 28 матчей.
"Заря" набрала 53 очка и занимает третье место в таблице УПЛ.
"Шахтер" - "Заря" - 0:0
"Шахтер": Пятов,Болбат (Додо, 70), Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тете (Марлос, 58), Соломон (Коваленко, 58), Коноплянка (Тайсон, 58), Фернандо (Мораес, 63).
"Заря": Василь, Цыганикс (Иванисеня, 65), Абу Ханна, Тымчик, Михайличенко, Юрченко, Леднев (Лунев, 74), Кочергин, Хомченовский, Кабаев (Перович, 90+2), Громов.
Предупреждение: Тете
УНИАН также сообщал о том, что в 28-м туре "Колос" прервал серию из семи поражений подряд.
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