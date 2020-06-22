Фанаты клуба УПЛ арендовали автокран, чтобы посмотреть матч (фото)

На стадион людей не пускали, но это не остановило болельщиков "Зари".

Фанаты луганской "Зари" нашли оригинальный способ поддержать свою команду и посмотреть поединок в 27-м туре УПЛ с "Десной" вживую, несмотря на запрет посещать стадион из-за пандемии коронавируса.

Игра проходила в Чернигове, а двое фанатов арендовали автомобильную вышку, которая подняла их на уровень трибун возле поля.

"Современные проблемы требуют современных решений", - отреагировала на такой подход пресс-служба "Зари", поблагодарив фанатов за преданность.

Стоит отметить, что "Заря" праздновала победу на выезде со счетом 2:1.

УНИАН ранее сообщал о том, что подобный случай произошел в чемпионате Польши.

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