Шахтер - Вольфсбург: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

"Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

5 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между чемпионом Украины "Шахтером" и немецким "Вольфсбургом".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Вольфсбург.

На победу "Шахтера" в матче букмекеры дают коэффициент 2,31, на ничью - 3,60, а на успех "Вольфсбурга" - 3,05.

Фаворитом на выход в следующий этап также являются "горняки". На их проход можно поставить с коэффициентом 1,21, а на "Вольфсбург" - 4,70.

Напомним, в первом матче, который состоялся еще 12 марта, "Шахтер" на выезде победил со счетом 2:1.

В чемпионате Германии 2019-2020 "Вольфсбург" финишировал на седьмом месте, тогда как "Шахтер" в четвертый раз подряд стал чемпионом Украины.

Как сообщал УНИАН, в рамках подготовки к матчу против "Вольфсбурга" "Шахтер" провел контрольный матч.

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