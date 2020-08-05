Шахтер - Вольфсбург: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Донецкий "Шахтер" 5 августа проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Команды сыграют на "Олимпийском" в Киеве при пустых трибунах.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Вольфсбург.
Шахтер - Вольфсбург: где смотреть матч по ТВ
Стартовый свисток прозвучит в 19.55.
На кону в этой встрече путевка в "Финал восьми" Лиги Европы 2019-2020, который пройдет в Германии.
Шахтер - Вольфсбург: анонс матча Лиги Европы
Первая встреча команд состоялась еще 12 марта. "Шахтер" в Германии выиграл со счетом 2:1 благодаря голам Жуниора Мораеса и Маркоса Антонио.
Вскоре сезон был остановлен из-за коронавируса, а после его возобновления "Шахтер" завоевал золото в УПЛ, а "Вольфсбург" стал седьмым в Бундеслиге.
Отметим, что "горняки" последний к этому моменту официальный матч провели 19 июля, тогда как "Вольфсбург" без практики в официальных играх с 27 июня.
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Главным арбитром матча назначен словацкий рефери Иван Кружляк.
Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч
Шахтер - Вольфсбург
Онлайн-трансляция
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