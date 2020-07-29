Шахтер выиграл второй контрольный матч перед встречей с Вольфсбургом

"Горняки" продолжают подготовку к рестарту Лиги Европы.

Донецкий "Шахтер" провел второй контрольный матч после короткого отпуска.

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Команда Луиша Каштру встречалась с "Вересом", представляющим Вторую лигу. Чемпион Украины одержал победу со счетом 2:0.

На 67-й минуте дончан вывел вперед Тете, а на 87-й окончательный счет установил Манор Соломон.

"Шахтер" - "Верес" - 2:0

Голы: Тете, 67, Соломон, 87

Стартовый состав "Шахтера": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Маркос Антонио, Марлос, Майкон, Коваленко, Тайсон, Мораес

Вышли на замену: Коноплянка, Степаненко, Тете, Болбат, Сикан, Сиприано, Соломон

"Шахтер" ведет подготовку к ответной встрече с немецким "Вольфсбургом" в 1/8 финала Лиги Европы. Поединок пройдет 5 августа в Киеве. Первый матч "горняки" выиграли со счетом 2:1.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Вольфсбурга" сдал положительный тест на коронавирус перед игрой с "Шахтером".

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