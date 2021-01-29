Донецкий "Шахтер" сегодня, 29 января, отправился на второй сбор в Турцию.
Об этом сообщила пресс-служба "горняков" в Twitter.
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру взял на сбор 31 футболиста.
В их числе защитник Исмаили и полузащитник Максим Малышев, которые еще не играли в этом сезоне, так как восстанавливались после серьезных травм. В первом сборе "Шахтера" они не участвовали.
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Также стоит отметить, что с командой не полетел защитник Богдан Бутко, который, по данным СМИ, перейдет в турецкий клуб "Эрзурум ББ".
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин, Гриценко.
Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Корниенко, Витао, Бондарь
Полузащитники: Болбат, Степаненко, Тайсон, Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Малышев, Соломон, Коваленко, Патрик, Майкон, Сиприано, Судаков, Коноплянка, Мудрик, Фернандо
Нападающие: Мораес, Вьюнник
Подготовка "Шахтера" ко второй части сезона: что нужно знать
- Первый сбор "Шахтера" также прошел в Турции с 17 по 26 января. Второй сбор будет проходить с 29 января по 5 февраля.
- В первом контрольном матче на первом сборе "Шахтер" не сумел обыграть польский клуб, затем упустил победу в поединке с болгарской командой, а в третьей игре разгромил представителя Македонии.
- "Шахтер" также должен был сыграть с "Марибором", но матч отменили "в целях безопасности".
- Возобновить сезон "Шахтеру" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля "горняки" проведут первую встречу с "Маккаби" в плей-офф Лиги Европы.
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