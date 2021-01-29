"Горняки" продолжат подготовку к возобновлению сезона.

Донецкий "Шахтер" сегодня, 29 января, отправился на второй сбор в Турцию.

Об этом сообщила пресс-служба "горняков" в Twitter.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру взял на сбор 31 футболиста.

В их числе защитник Исмаили и полузащитник Максим Малышев, которые еще не играли в этом сезоне, так как восстанавливались после серьезных травм. В первом сборе "Шахтера" они не участвовали.

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Также стоит отметить, что с командой не полетел защитник Богдан Бутко, который, по данным СМИ, перейдет в турецкий клуб "Эрзурум ББ".

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин, Гриценко.

Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Корниенко, Витао, Бондарь

Полузащитники: Болбат, Степаненко, Тайсон, Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Малышев, Соломон, Коваленко, Патрик, Майкон, Сиприано, Судаков, Коноплянка, Мудрик, Фернандо

Нападающие: Мораес, Вьюнник

Подготовка "Шахтера" ко второй части сезона: что нужно знать

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Автор: Антон Дударь