"Горняки" набрали 3 очка в игре против "Руха".

Донецкий "Шахтер" в 15-м туре чемпионата Украины на "Олимпийском" обыграл "Рух".

"Горняки" открыли счет в матче уже на 10-й минуте - Тете под углом вышел на голкипера, обыграл его и направил мяч в уже пустые ворота.

Читайте такжеУкраинский футболист Шахтера попал в команду недели в Лиге ЕвропыПосле перерыва в ворота "Руха" был назначен пенальти за фол против Витао при стандарте. Одиннадцатиметровый реализовал Майкон.

В компенсированное время с поля был удален вратарь "Руха" Александр Бандура - он выбежал за пределы штрафной и сбил Виктора Корниенко.

По итогам матча "Шахтер" набрал 33 очка и догнал "Динамо", но у "горняков" пока на матч больше. "Рух" (10 очков) - на 13-м месте.

"Шахтер" - "Рух" - 2:0

Голы: Тете, 10, Майкон, 60 (с пенальти)

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко, Степаненко (Майкон, 46), Тете (Соломон, 70), Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио, 70), Коноплянка (Тайсон, 70), Мораес (Фернандо, 76)

"Рух": Бандура, Гагун, Зец, Белый, Мысык, Карасюк (Варфоломеев, 89), Бойчук (Русин, 66), Притула, Федорчук (Кухарук, 89), Климчук (Лях, 65), Кухаревич (Кондраков, 61)

Предупреждения: Витао, Додо, Алан Патрик - Кухаревич, Притула, Карасюк, Варфоломеев

Удаление: Бандура, 90+5

Украинская Премьер-лига: 15-й тур

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Автор: Антон Дударь