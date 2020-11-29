Шахтеру удалось обыграть Реал в первом круге / фото ФК Шахтер

Чемпион Украины "Шахтер" 1 декабря будет принимать чемпиона Испании "Реал" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Реал - Шахтер.

Букмекеры считают "Шахтер" аутсайдером этого матча.

На победу "горняков" дается коэффициент 7,60, на ничейный результат - 5,60, а на победу "Реала" - 1,35.

На то, что "Шахтер" не проиграет (победит или сыграет вничью), букмекеры выставили коэффициент 3,20, а на то, что "Реал" наберет очки в Киеве - 1,09.

Шахтер - Реал: перед матчем

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь