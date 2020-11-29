"Шахтер" и "Реал" встретятся на "Олимпийском" в Киеве.

Чемпион Украины "Шахтер" 1 декабря будет принимать чемпиона Испании "Реал" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Реал - Шахтер.

Букмекеры считают "Шахтер" аутсайдером этого матча.

На победу "горняков" дается коэффициент 7,60, на ничейный результат - 5,60, а на победу "Реала" - 1,35.

На то, что "Шахтер" не проиграет (победит или сыграет вничью), букмекеры выставили коэффициент 3,20, а на то, что "Реал" наберет очки в Киеве - 1,09.

Шахтер - Реал: перед матчем

Матч 5-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Реал" пройдет 1 декабря на "Олимпийском" в Киеве.

Встреча команд в первом круге прошла на "Бернабеу" и завершилась сенсационной победой "Шахтера" со счетом 3:2.

После 4-х туров "Реал" набрал 7 очков и занимает второе место в группе В. у "Шахтера" - 4 очка и третья позиция. Ничья в этом матче выведет "сливочных" в плей-офф.

"Шахтер" перед встречей с "Реалом" у УПЛ вырвал победу у "Днепра-1", а мадридцы в своем чемпионате проиграли "Алавесу".

Судить матч будет хорошо знакомый "Шахтеру" и другим украинским командам арбитр.

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Автор: Антон Дударь