"Горнякам" нужно не упустить преимущество, добытое в гостях.

Донецкий "Шахтер" 25 февраля проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив. Команды встретятся на "Олимпийском" в Киеве.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Маккаби - Шахтер.

Букмекеры в ответной игре отдают предпочтение "горнякам".

На победу "Шахтера" дается коэффициент 1,77, на ничейный результат - 3,45, а на гостевой успех "Маккаби" - 5,60.

При этом букмекеры практически не сомневаются в том, что "Шахтер" пройдет в следующую стадию турнира. На проход "горняков" дается минимальный коэффициент 1,01, тогда как на сенсацию от "Маккаби" - 22,00.

"Маккаби" - "Шахтер": перед матчем

Первая встреча команд состоялась 18 марта в Тель-Авиве и завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:0.

По итогам первой встречи капитан "Шахтера" назвал серьезную ошибку команды.

Между матчами Лиги Европы "Шахтер" в УПЛ выиграл у "Руха" (2:0), а "Маккаби" на выходных отдыхал.

Судить игру будет бригада арбитров из Испании во главе с Хосе Санчесом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь