"Горняки" в одном шаге от 1/8 Лиги Европы.

25 февраля в Киеве пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и тель-авивским "Маккаби".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Маккаби".

В первом матче "горняки" одержали победу с комфортным счетом 2:0, по разу отличившись в каждом из таймов. Теперь чемпиону Украины предстоит закрепить успех в ответном матче.

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Стартовый свисток прозвучит в 20.00.

"Шахтер" оказался в Лиге Европы после того, как занял третье место в группе Лиги чемпионов с "Реалом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Интером".

"Маккаби" вылетел из квалификации ЛЧ, а после этого занял второе место в группе Лиги Европы с "Вильярреалом", "Сивасспором" и "Карабахом".

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Обслуживать поединок будет испанский рефери Хосе Санчес.

Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч

Шахтер - Маккаби Тель-Авив

Онлайн-трансляция матча

Уже известно, что продано на поединок более 10 тысяч билетов. Заметим, что УЕФА разрешил заполнять стадионы на 30%. 30% от вместимости "Олимпийского" - это приблизительно 21 тысяча мест.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру считает что преждевременно праздновать успех нельзя.

"Что касается дуэли с "Маккаби", то мы еще ничего не выиграли. Многие могут говорить, что мы уже прошли, но в моей голове мы еще ничего не сделали. Мы должны выходить на каждую игру для того, чтобы побеждать. Вся моя жизнь в футболе научила не радоваться чему-то преждевременно. Я всегда говорю игрокам, что нужно быть внимательным с самого начала и до самого конца. На матч с "Маккаби" я поставлю самый сильный состав", - сказал португалец на пресс-конференции перед матчем.

Главный тренер "Маккаби" Патрик ван Леувен накануне ответного матча:

"Шансы перед матчем всегда 50/50. Если не мыслить позитивно, то лучше вообще не лететь на матч. Игра должна приносить удовольствие, это игра, в которой вы должны быть смелыми, чтобы показать хороший футбол, в таком случае у вас будут шансы. У нашей команды были возможности в первом матче, но мы их не использовали", - отметил ван Леувен.

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Автор: Будрин Артем