В расположении сборной Украины осталось 25 игроков.

Заявка сборной Украины на ноябрьские матчи сократилась на три игрока - команде не смогут помочь центрбек "Динамо" Денис Попов, защитник "Шахтера" Виктор Корниенко и форвард турецкого "Коньяспора" Артем Кравец.

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Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Утром все футболисты команды прошли тестирование на коронавирус. Единственный положительный результат получил Попов, который стал очередным динамовцем с COVID-19.

Кравец получил вызов в сборную вместо форварда "Динамо" Владислава Супряги, который также заразился коронавирусом, однако нападающий "Коньяспора" получил травму приводящей мышцы и пропустит сбор.

Корниенко травмировался в матче с "Динамо" и не сможет выйти на поле до конца года.

В составе национальной сборной подготовку к ближайшим матчам продолжают 25 футболистов.

Сборная Украины: матчи в ноябре

Первый матч будет товарищеским - Украина сыграет на выезде с Польшей 11 ноября.

Игра с Польшей станет подготовительным этапом для сборной Украины перед заключительными матчами в группе Лиги наций 2020-2021. 14 ноября "желто-синие" сыграют с Германией в Лейпциге, а 17 ноября в Люцерне проведут матч против швейцарской сборной.

Из-за коронавируса сборной Украины не поможет целый ряд футболистов "Динамо". По этой причине Андрей Шевченко дополнительно вызвал в команду двух вратарей.

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Автор: Данил Слесь