Виктор Корниенко избежит операции, но не успеет восстановиться к до конца первой половины сезона.

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко не появится на поле до конца года из-за травмы, которую он получил в матче с киевским "Динамо".

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Об этом сообщил директор медицинского департамента "Шахтера" Дмитрий Скибинский в комментарии пресс-службе клуба.

"Корниенко получил травму в конце первого тайма в результате фола Сергея Сидорчука. Сегодня мы провели медицинский осмотр: выявлен разрыв латеральных связок голеностопа с частичным повреждением межберцового синдесмоза. В данном случае футболист был на пороге оперативного лечения.

Это серьезная травма. Лечение и реабилитация Корниенко по предварительным оценкам займет от 4 до 6 недель", - сказал Скибинский.

Сам 21-летний футболист на своей странице в Instagram показал, как выглядит его нога, а также поблагодарил всех за поддержку:

"Как-то так. Спасибо всем за поддержку. Вернусь еще сильнее".

"Динамо" - "Шахтер": итоги матча

"Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0 и нанес киевлянам первое поражение в текущем сезоне УПЛ.

"Динамо" в этом матче не могло рассчитывать на двенадцать игроков, которые выбыли из-за положительных тестов на коронавирус.

"Шахтер" набрал 19 очков и вплотную подобрался к "Динамо", которое сохраняет лидерство в УПЛ, имея в активе 20 очков.

"Шахтер" одержал 25-ю победу над "Динамо" в рамках чемпионатов Украины. У киевлян - 24 победы над "горняками", еще 17 матчей завершились вничью.

"Динамо" и "Шахтер" встречались во второй раз в этом сезоне. Ранее команда Луческу одержала победу в битве за Суперкубок Украины (3:1).

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Автор: Данил Слесь