Команда Руслана Малиновского попытается сделать камбэк на чужом поле.

15 марта в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Реалом".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Реал - Аталанта.

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Реал - Аталанта: где смотреть матч

Матч начнется в 22.00.

Прямая трансляция противостояния итальянского и испанского клубов будет доступна на телеканале "Футбол 1".

Также матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

Напомним, за "Аталанту" играет украинец Руслан Малиновский. Также зимой к бергамаскам присоединился Виктор Коваленко, однако он не заявлен на Лигу чемпионов.

Реал - Аталанта: перед матчем

В первой встрече "Реал" победил со счетом 1:0. Мадридцы провели большую часть матча в большинстве, а победный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди.

В преддверии ответного матча "Реал" в чемпионате Испании обыграл "Эльче" (2:1), а "Аталанта" в Серии А победила "Специю" (3:1).

"Реал" может прервать серию из двух подряд вылетов в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала. В то же время "Аталанта" может пробиться в четвертьфинал второй раз подряд.

Судить матч будет нидерландский рефери Данни Маккели.

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Автор: Будрин Артем