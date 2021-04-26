Французский и английский гранды первый матч проведут в Париже.

28 апреля на стадионе "Парк де Пренс" пройдет первая встреча "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча ПСЖ - Манчестер Сити.

Букмекеры считают "Ман Сити" фаворитом на выход в финал турнира. На то, что дальше пройдет команда украинца Александра Зинченко, дается коэффициент 1,55, тогда как на ПСЖ - 2,56.

Также "Сити", по мнению букмекеров, является фаворитом выездного для себя матча. На то, что "горожане" смогут выиграть в Париже, букмекеры дали коэффициент 2,14, на ничью - 3,80, а на победу ПСЖ - 3,30.

ПСЖ - Манчестер Сити: перед матчем

На предыдущих стадиях плей-офф ПСЖ выбил из борьбы "Барселону" (4:1 и 1:1), а также прошел "Баварию" за счет выездных голов (3:2 и 0:1).

"Манчестер Сити" оставил за бортом турнира сперва "Боруссию" Менхенгладбах (2:0 и 2:0), а затем был сильнее "Боруссии" Дортмунд (2:1 и 2:1).

ПСЖ может выйти в финал Лиги чемпионов во второй раз в истории и второй раз подряд, а "Ман Сити" - впервые.

ПСЖ и "Ман Сити" ранее играли друг против друга три раза. На групповом этапе Кубка УЕФА в 2008 году команды завершили матч вничью (0:0), а в 1/4 финала ЛЧ 2015-2016 дальше по сумме двух встреч прошел "Сити" (2:2 и 1:0).

Главным арбитром матча назначен немец Феликс Брых.

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Автор: Антон Дударь