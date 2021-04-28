ПСЖ и "Манчестер Сити" начнут борьбу в 1/2 финала главного клубного турнира Европы.

28 апреля на стадионе "Парк де Пренс" в Париже пройдет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Сити".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ - "Манчестер Сити".

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Начало встречи - в 22.00.

На предыдущих стадиях плей-офф ПСЖ выбил из борьбы "Барселону" (4:1 и 1:1), а также прошел "Баварию" за счет выездных голов (3:2 и 0:1). "Манчестер Сити" оставил за бортом турнира сперва "Боруссию" Менхенгладбах (2:0 и 2:0), а затем был сильнее "Боруссии" Дортмунд (2:1 и 2:1).

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Судить дуэль двух грандов будет бригада арбитров из Германии во главе с опытным рефери Феликсом Брыхом.

Лига чемпионов, 1/2 финала, первый матч

ПСЖ - Манчестер Сити

Онлайн-трансляция матча

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Автор: Артем Будрин