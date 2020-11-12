Андрей Шевченко остался недоволен только итоговым счетом.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат товарищеского матча с Польшей.

Об этом Шевченко сказал на пресс-конференции после матча.

"Единственное, чем я сегодня недоволен - результатом. Команда показала очень хороший футбол, очень хорошую созидательную игру в хорошей структуре. Нам не хватало реализации моментов. Мы допустили две ошибки и очень сильно поплатились за них", - сказал Шевченко.

"Это футбол, не нужно особенно делать из этого результата драму. Я доволен игроками, доволен тем, как они действовали. Думаю, что если убрать результат, то это хорошая и положительная игра для команды. А в реализации мы однозначно должны дорабатывать", - добавил тренер.

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"Создали достаточно моментов, чтобы увезти как минимум ничью. На поражение сборная Украины не наиграла", - подчеркнул Шевченко.

Шевченко отметил, что в связи с предстоящими матчами Лиги наций тренерский штаб пытался сбалансировать состав, из-за чего некоторые футболисты, в частности, Руслан Малиновский и Тарас Степаненко, остались вне игры, а некоторые сыграли только один тайм.

Также тренер прокомментировал ошибку Андрея Лунина:

"Все ошибаются. У него срезался мяч. Тем более качество поля не совсем соответствовало уровню. Нам немножко тяжело было играть, контролировать мяч на этом поле. Из-за этого Лунин, наверное, и ошибся. Да, у него мало игрового времени в этом сезоне, но для этого и нужны товарищеские игры, чтобы давать игрокам возможности. Кроме той ошибки, он провел хороший матч, я доволен".

Польша - Украина: итоги матча

Сборная Украины потерпела поражение со счетом 0:2, не реализовав пенальти в первом тайме.

Украинская сборная проиграла во втором товарищеском матче подряд.

Сборная Украины в четвертый раз уступила Польше в девяти личных встречах при трех победах и двух ничьих.

Андрей Ярмоленко во второй раз не реализовал пенальти в матче за сборную Украины. Всего на его счету четыре реализованных одиннадцатиметровых из шести.

Следующий матч сборная Украины проведет 14 ноября - в гостях команда Шевченко сыграет с Германией в Лиге наций.

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Автор: Антон Дударь