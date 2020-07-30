Луческу представлен в качестве главного тренера Динамо

Киевский клуб провел официальную презентацию своего нового главного тренера.

Румынский специалист Мирча Луческу официально представлен в качестве главного тренера киевского "Динамо".

Презентация тренера прошла 20 июля в режиме онлайн.

"Для киевского "Динамо" сегодня знаменательный день. Мы представляем нового главного тренера. Мирча Луческу долгие годы показывал, что он настоящий профессионал, который работает на результат, человек, который стремится только к победам. Надеюсь, у Мирчи все получится, и киевское "Динамо" выйдет на новый качественный уровень", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.

"К сожалению, было много кривотолков. Многие люди не принимают это. У нас, к сожалению, люди еще не привыкли к цивилизованному отношению. Но тот же Моуриньо работал и в "Бенфике", и в "Порту", Антич работал в "Барселоне", "Реале" и "Атлетико". Нужно по-европейски смотреть на эти вещи", - добавил президент "Динамо".

"Такую фигуру не так просто пригласить в Украину. Слава Богу, что он был в творческом отпуске. К нам пришел титулованный тренер. Где он работал раньше - это уже история", - также отметил Суркис.

Президент "Динамо" заявил, что Луческу никогда не говорил плохо в адрес киевского клуба:

"Луческу на "Динамо", на болельщиков никогда не сказал плохого слова. Он говорил в адрес федерации".

Он подчеркнул, что не ставил тренеру конкретных задач:

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"Задания ставить не нужно. Мирча прекрасно понимает, что нужно возродить былую славу "Динамо". Мы всегда ставили задачи выигрывать первые места и кубки. Но получалось не всегда. Ставить задачи такому тренеру нет смысла. У Мирчи в крови одно - побеждать в каждом матче".

Суркис также отметил, что финансовый вопрос для Луческу не был приоритетным:

"Луческу пришел из-за профессиональных качеств. Вопрос денежного содержания был на последнем месте. У него есть бонусная система за попадание в Лигу чемпионов. Это главный критерий, который я озвучил. Финансовые вопросы контракта мы решили ровно за 10 минут".

"Очень рад вернуться в Украину, я соскучился по вам и надеюсь, что вы тоже по мне, - сказал Луческу, - Не каждый сделает такой шаг, как я, в 75 лет. Не мог отказать президенту "Динамо" Киев. Чувствую себя хорошо, чувствую, что у меня есть необходимый запал, чтобы вести тренировки, уверен, что буду тренировать долгое время".

Румынский тренер также выразил надежду, что болельщики изменят свое мнение о его приходе:

"Надеюсь, что болельщики со временем станут на нашу сторону. Они должны оценить мою смелость - что я сделал этот шаг и пришел в "Динамо".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" поздравил Луческу в день рождения.

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