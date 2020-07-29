"Пусть поддерживают преданные друзья": Шахтер поздравил Луческу с днем рождения

Новый главный тренер "Динамо" празднует 75-летие.

Донецкий "Шахтер" поздравил бывшего наставника команды Мирчу Луческу с 75-летием.

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Сообщение опубликовано на официальном сайте клуба.

"ФК "Шахтер" поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце", - сказано в заявлении "горняков".

Стоит отметить, что это первое официальное обращение донецкого клуба к Луческу после того, как тренер принял решение возглавить киевское "Динамо".

Румынский специалист работал в "Шахтере" с мая 2004-го по май 2016 года. За это время команда выиграла 22 трофея, включая Кубок УЕФА.

УНИАН ранее сообщал о том, что Луческу в Киеве возложил цветы к памятнику Лобановскому.

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