У аутсайдера чемпионата Украины могут возникнуть серьезные проблемы.

Президент "Миная" Валерий Пересоляк попал в список из 10 человек, на которых Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) наложил санкции.

39-летний футбольный функционер теперь пострадает от персональных санкций. Решение СНБО предусматривает, что предпринимателям заблокируют активы и имущество.

Есть вероятность, что эта ситуация крайне негативно скажется на положении "Миная", поскольку клуб и так борется за выживание в элитном дивизионе.

На данный момент команда Пересоляка занимает 13-ю строчку в турнирной таблице УПЛ и имеет 14 зачетных пунктов. Только "Рух" имеет меньше очков, чем "Минай".

Напомним, что недавно клуб из западной Украины сделал рокировки на посту главного тренера и назначил неожиданно молодого специалиста.

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ФК "Минай": последние новости

"Минай" в этом сезоне уволил с поста главного тренера команды Василия Кобина, который провел 55 матчей, выиграл с клубом Первую лигу и дошел до 1/2 финала Кубка Украины.

В текущем сезоне УПЛ "Минай" борется за выживание. В 19 турах они смогли набрать лишь 14 очков и сейчас занимают предпоследнюю строчку в таблице.

Ранее СМИ по слухам "сватали" в "Минай" известного украинского тренера Александра Севидова, но, очевидно, в последний момент выбор был сделан в пользу молодого специалиста.

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Автор: Будрин Артем