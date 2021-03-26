36-летний наставник попытается сохранить прописку в элитном дивизионе.

Один из главных кандидатов на вылет из УПЛ "Минай" назначил нового главного тренера. Эту должность теперь будет занимать Николай Цымбал.

Об этом сообщает официальный сайт "Минаю".

Цымбал до этого работал в тренерском штабе своего предшественника. Он ассистировал Василию Кобину. В структуре клуба он находится с 2019 года.

"Поздравляем Николая Владимировича с этим назначением и желаем успеха!", - указано в официальном заявлении команды.

ФК "Минай": последние новости

"Минай" уволил с поста главного тренера команды Василия Кобина, который провел 55 матчей, выиграл с клубом Первую лигу и дошел до 1/2 финала Кубка Украины.

В текущем сезоне УПЛ "Минай" борется за выживание. В 18 турах они смогли набрать лишь 14 очков и сейчас занимают предпоследнюю строчку в таблице.

Ранее СМИ по слухам "сватали" в "Минай" известного украинского тренера Александра Севидова, но, очевидно, в последний момент выбор был сделан в пользу молодого специалиста.

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Автор: Будрин Артем