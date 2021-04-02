Появился список имен так называемых топ-10 контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции 2 апреля.
Читайте такжеСНБО ввел санкции против топ-10 контрабандистов Украины – ЗеленскийПеречень опубликовало «Зеркало недели».
Список выглядит следующим образом:
- Альперин Вадим Александрович,
- Чудаков Александр Леонидович,
- Шерман Виктор Бенедиктович,
- Кравченко Александр Николаевич,
- Дідух Володимир Степанович,
- Бокало Иван Васильевич,
- Пересоляк Валерий Иванович,
- Кушнир Юрий Радулович,
- Фирманюк Орест Игоревич,
- Ереминчук Александр Владимирович.
Также отмечается, что кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними. Отдельно под санкции попали 11 российских компаний.
Санкции против контрабандистов: подробности
2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил персональные санкции к десяти главным контрабандистам страны. Такое заявление сделал президент Украині Владимир Зеленский.
Он отметил, что, по данным Службы безопасности Украины можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.
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