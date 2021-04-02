Кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.

Появился список имен так называемых топ-10 контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции 2 апреля.

Читайте такжеСНБО ввел санкции против топ-10 контрабандистов Украины – ЗеленскийПеречень опубликовало «Зеркало недели».

Список выглядит следующим образом:

Альперин Вадим Александрович,

Чудаков Александр Леонидович,

Шерман Виктор Бенедиктович,

Кравченко Александр Николаевич,

Дідух Володимир Степанович,

Бокало Иван Васильевич,

Пересоляк Валерий Иванович,

Кушнир Юрий Радулович,

Фирманюк Орест Игоревич,

Ереминчук Александр Владимирович.

Также отмечается, что кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними. Отдельно под санкции попали 11 российских компаний.

Санкции против контрабандистов: подробности

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил персональные санкции к десяти главным контрабандистам страны. Такое заявление сделал президент Украині Владимир Зеленский.

Он отметил, что, по данным Службы безопасности Украины можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц