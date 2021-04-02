Появился список топ-10 контрабандистов Украины / Фото УНІАН

Появился список имен так называемых топ-10 контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции 2 апреля.

Читайте такжеСНБО ввел санкции против топ-10 контрабандистов Украины – ЗеленскийПеречень опубликовало «Зеркало недели».

Список выглядит следующим образом:

  • Альперин Вадим Александрович,
  • Чудаков Александр Леонидович,
  • Шерман Виктор Бенедиктович,
  • Кравченко Александр Николаевич,
  • Дідух Володимир Степанович,
  • Бокало Иван Васильевич,
  • Пересоляк Валерий Иванович,
  • Кушнир Юрий Радулович,
  • Фирманюк Орест Игоревич,
  • Ереминчук Александр Владимирович.
Список / фото zn.ua

Также отмечается, что кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними. Отдельно под санкции попали 11 российских компаний.

Санкции против контрабандистов: подробности 

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил персональные санкции к десяти главным контрабандистам страны. Такое заявление сделал президент Украині Владимир Зеленский.

Он отметил, что,  по данным Службы безопасности Украины можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.

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Автор: Катерина Шварц