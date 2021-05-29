Два английских клуба посоревнуются за звание лучшего в Европе.

29 мая в португальском городке Порту состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся "Манчестер Сити" и "Челси".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Челси.

Манчестер Сити - Челси: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

Между собой в текущем сезоне "Ман Сити" и "Челси" встречались три раза. В рамках АПЛ команды обменялись выездными победами, а вот в полуфинале Кубка Англии лондонцы одолели манкунианцев.

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"Манчестер Сити"

Когда владельцы клуба летом 2016 года пригласили на тренерский мостик Хосепа Гвардиолу, то они, бесспорно, уже мечтали о победе в Лиге чемпионов. Испанский гений должен был не только поставить "горожанам" стильный узнаваемый футбол, но и принести международную славу и признание. Однако каждый год в ЛЧ завершался для манкунианцев досадным поражением.

"Монако", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Лион" - четыре камня преткновения "Ман Сити" прошлых лет. По большей части именно в 1/4 Лиги чемпионов Пеп Гвардиола страдал синдромом "Горе от ума". Он перегружал своих игроков слишком сложными идеями и те не могли их воплотить в жизнь. Каждый случай частный, но легендарный тренер непременно "мудрил" и его команда покидала турнир.

В этом сезоне "Манчестер" относительно спокойно стал чемпионом Англии. Потрясающим даже стоит назвать тот стиль, в котором триумф был добыт. Гвардиола продемонстрировал себя настоящим джентльменом, когда не покинул клуб после провалов в ЛЧ, а продолжил добросовестно работать. И правильно сделал! В этом сезоне Пепу удалось построить команду, где едва ли не каждый имеет две роли и за счет этого можно удачно ставить соперников в тупик.

Илкай Гюндоган внезапно добавил к своей привычной роли полузащитника навык подключиться вторым темпом в штрафную и выполнять функцию "скрытого" форварда. Рубен Диаш провел грандиозный сезон и, вероятно, является лучшим защитником мира. Кевин де Брюйне является главной креативной силой "горожан". Молодые Фил Фоден и Александр Зинченко прекрасно вписались в игровую схему и являются важными "винтиками" системы.

На пути к финалу "Сити" последовательно убрал дортмундскую и менхенгладбаскую "Боруссии", а также грозный ПСЖ. Если команда еще год назад паниковала, когда дела в ЛЧ начинали идти не по сценарию, то сейчас даже пропуская первым от ПСЖ, "Сити" ведет себя как зрелый коллектив. Команда стала опытнее и теперь всего один шаг их отделяет от желанного триумфа.

"Горожане" производят впечатление коллектива, который детально зазубрил каждую "деталь" и готов ликвидировать оппонента. Гвардиола уже сказал, что независимо от исхода финала, летом он не собирается покидать команду и точно продолжит проект. "Сити" завоевал в этом сезоне два трофея: выиграл АПЛ и Кубок Лиги. Смогут ли они завершить сезон на положительной ноте?

"Челси"

Когда посреди сезона "аристократы" уволили Фрэнка Лэмпарда, то казалось, что сезон потерян. Команда плелась внутри турнирной таблицы, а игра была серой, вялой и невыразительной. Впрочем, приход Томаса Тухеля невероятно взбодрил футболистов.

Оно и неудивительно: немец - блестящий специалист. Он является последователем идей Гвардиолы и также развивает команду в рамках позиционного футбола. Есть давняя интересная история: когда Тухель и Пеп еще работали в Бундеслиге, то им удалось вместе встретиться случайно в ресторане. На тот момент Гвардиола тренировал "Баварию", а Томас - дортмундскую "Боруссию". Оба специалисты увлеченно обсуждали тактику, а вместо "фишек" использовали приборы с сервировки стола. С тех пор эти джентльмены дружат, ведь их объединяет общее видение футбола.

Конечно, еще в начале февраля трудно было представить лондонцев в финале Лиги чемпионов. Впрочем, они довольно уверенно убрали со своего пути мадридских "Атлетико" и "Реал", а также "Порту". Удивительно, что предыдущие два случая, когда "Челси" доходил до финала ЛЧ, то они по ходу того сезона также меняли тренера.

Поможет ли на этот раз такой "чейндж"? Или Тухель вдруг войдет в историю футбола как тренер, который два года подряд умудрился проиграть финал ЛЧ?

Кто не сыграет?

В "МС" под вопросом участие Илкая Гюндогана, подвергшегося микротравме на предматчевой тренировке.

У "Челси" под вопросом вратарь Эдуар Менди, который в последнем матче попросил замену из-за повреждения мышцы. В общем, оба коллектива подходят без серьезных кадровых потерь.

Ориентировочные составы

"Челси": Менди, Чилвелл, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Пулишич, Маунт, Вернер

"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Диаш, Стоунз, Уокер, Родри, Гюндоган, Марез, Бернарду Силва, Фоден, Де Брюйне

Слова перед матчем

Хосеп Гвардиола, тренер "Ман Сити":

"Некоторые футболисты выходят на поле с напряжением, проблемами, но они должны справиться с этим. Почти уверен, что мы должны страдать, чтобы выиграть финал. Я точно знаю, как мы хотим играть, с кем будем играть, и не собираюсь сильно напрягать футболистов. Находиться здесь - невероятная привилегия. В начале карьеры я не ожидал, что сыграю хотя бы в одном финале Лиги чемпионов. Теперь мы здесь. Нам повезло".

Томас Тухель, наставник "Челси":

"Я не рассматриваю этот матч в аспекте "я против Пепа". У нас завтра не теннисный поединок. Пеп подготовит свою команду как можно лучше, а я - свою. Мы понимаем, насколько храбро и отважно нам надо сыграть в некоторых аспектах. Всегда сложно играть против "Сити", "Баварии" или "Барселоны", если Пеп стоит на боковой линии. Он вызывает огромное доверие, преуспевает и имеет характер победителя. Возможно, на данный момент они являются сильнейшей командой Европы и мира".

Арбитр

Матч "Ман Сити" - "Челси" обслужит испанский рефери Антонио Маттео Лаос.

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Автор: Артем Будрин