29 мая в Португалии английские клубы определят между собой обладателя трофея.

29 мая в португальском городке Порту состоится финал Лиги чемпионов. Начало игры в 22:00.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Челси.

Букмекеры записали в фавориты противостояния команду Хосепа Гвардиолы и украинца Александра Зинченко.

На победу в основное время "Ман Сити" предлагается коэффициент 1,94, тогда как на "Челси" - 4,60. Ничья по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 3,54.

На триумф "горожан" с учетом дополнительного времени и потенциальной серии пенальти дается коэффициент 1,42. А вот в "Челси" букмекеры не верят и предлагают коэффициент 2,87.

Манчестер Сити - Челси: перед матчем

Поединок команд на стадионе в Порту состоится с болельщиками на трибунах. Изначально планировалось провести игру в турецком Стамбуле, но УЕФА принял решение перенести матч оттуда из-за карантинных ограничений.

"Манчестер Сити" имеет возможность впервые в своей истории завоевать трофей Лиги чемпионов. Участие в финале этого турнира для "горожан" тоже дебютное.

"Челси" дважды играл в финалах ЛЧ до этого: в 2008-м году "аристократы" уступили в серии пенальти "Манчестер Юнайтед", а в 2012-м году одолели по пенальти "Баварию".

Тьяго Силва и Томас Тухель второй год подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. В прошлом году они вместе с ПСЖ в финале уступили "Баварии".

Все три случая, когда "Челси" выходил в финал ЛЧ, объединены интересным фактом: в этот сезон клуб непременно менял тренера.

Наставник "Челси" Томас Тухель стал первым тренером в истории, который вышел в финал ЛЧ два года подряд с разными клубами.

Между собой в текущем сезоне "Ман Сити" и "Челси" встречались три раза. В рамках АПЛ команды обменялись выездными победами, а вот в полуфинале Кубка Англии лондонцы одолели манкунианцев.

Решающий поединок между "Челси" и "Ман Сити" обслужит испанский рефери Антонио Маттео Лаос.

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Автор: Артем Будрин