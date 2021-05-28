Два английских клуба определят обладателя трофея.

29 мая в Порту пройдет финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся "Манчестер Сити" и "Челси".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Челси.

Манчестер Сити - Челси: где смотреть матч

В прямом эфире противостояние двух английских клубов в финале ЛЧ покажет телеканал "Футбол 1".

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Также прямая трансляция матча будет доступна на медиасервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Манчестер Сити - Челси: перед матчем

Поединок команд на стадионе в Порту состоится с болельщиками на трибунах. Изначально планировалось провести игру в турецком Стамбуле, но УЕФА принял решение перенести матч из-за карантинных ограничений.

"Манчестер Сити" впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. "Челси" дважды играл в финалах ЛЧ до этого: в 2008-м году "аристократы" уступили в серии пенальти "Манчестер Юнайтед", а в 2012-м году одолели по пенальти "Баварию".

Тьяго Силва и Томас Тухель второй год подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. В прошлом году они вместе с ПСЖ в финале уступили "Баварии". Тухель стал первым тренером в истории, который вышел в финал ЛЧ два года подряд с разными клубами.

Все три случая, когда "Челси" выходил в финал ЛЧ, объединены интересным фактом: в этот сезон клуб непременно менял тренера.

Между собой в текущем сезоне "Ман Сити" и "Челси" встречались три раза. В рамках АПЛ команды обменялись выездными победами, а вот в полуфинале Кубка Англии лондонцы одолели манкунианцев.

Решающий поединок между "Челси" и "Ман Сити" обслужит испанский рефери Антонио Матеу Лаос.

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Автор: Антон Дударь