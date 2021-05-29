29 мая в португальском городке Порту пройдет финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся английские клубы - "Манчестер Сити" и "Челси".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Челси.
Манчестер Сити - Челси: где смотреть матч
Начало встречи - в 22:00.
Поединок команд в Португалии пройдет с болельщиками на трибунах.
Манчестер Сити - Челси: прогноз букмекеров
Судить дуэль двух грандов будет бригада арбитров из Испании во главе с рефери Антонио Маттео Лаосом.
Лига чемпионов. Финал
Манчестер Сити - Челси
Онлайн-трансляция матча
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