Два английских клуба определят победителя самого престижного еврокубкового турнира.

29 мая в португальском городке Порту пройдет финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся английские клубы - "Манчестер Сити" и "Челси".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Челси.

Манчестер Сити - Челси: где смотреть матч

Начало встречи - в 22:00.

Поединок команд в Португалии пройдет с болельщиками на трибунах.

Манчестер Сити - Челси: прогноз букмекеров

Судить дуэль двух грандов будет бригада арбитров из Испании во главе с рефери Антонио Маттео Лаосом.

Лига чемпионов. Финал

Манчестер Сити - Челси

Онлайн-трансляция матча

Если у вас не отображается трансляция - перейдите по ссылке.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Антон Дударь, Артем Будрин