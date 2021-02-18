"Шахтер" начинает свой путь в плей-офф Лиги Европы.

Донецкий "Шахтер" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в гостях сыграет с тель-авивским "Маккаби". Матч пройдет на стадионе "Блумфилд".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Маккаби" - "Шахтер".

Маккаби - Шахтер: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

"Шахтер" оказался в Лиге Европы после того, как занял третье место в группе Лиги чемпионов с "Реалом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Интером".

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"Маккаби" вылетел из квалификации ЛЧ, а после этого занял второе место в группе Лиги Европы с "Вильярреалом", "Сивасспором" и "Карабахом".

Друг против друга "Маккаби и "Шахтер" ранее не играли.

Лига Европы, 1/16 финала

Маккаби Тель-Авив - Шахтер

Онлайн-трансляция матча

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру на пресс-конференции перед матчем назвал "Маккаби" "сложным соперником": "Как и все еврокубковые оппоненты, это сложный клуб. Нам нужно максимально подготовиться, чтобы достойно себя показать".

Видео с предматчевой тренировки "Шахтера".

Текущая форма команд:

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Автор: Антон Дударь