Донецкий "Шахтер" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в гостях сыграет с тель-авивским "Маккаби". Матч пройдет на стадионе "Блумфилд".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Маккаби" - "Шахтер".
Маккаби - Шахтер: где смотреть матч
Начало встречи - в 22.00.
"Шахтер" оказался в Лиге Европы после того, как занял третье место в группе Лиги чемпионов с "Реалом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Интером".
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"Маккаби" вылетел из квалификации ЛЧ, а после этого занял второе место в группе Лиги Европы с "Вильярреалом", "Сивасспором" и "Карабахом".
Друг против друга "Маккаби и "Шахтер" ранее не играли.
Лига Европы, 1/16 финала
Маккаби Тель-Авив - Шахтер
Онлайн-трансляция матча
Главный тренер "горняков" Луиш Каштру на пресс-конференции перед матчем назвал "Маккаби" "сложным соперником": "Как и все еврокубковые оппоненты, это сложный клуб. Нам нужно максимально подготовиться, чтобы достойно себя показать".
Видео с предматчевой тренировки "Шахтера".
💪🏻 Все внимание на «Маккаби» ТА! Предматчевая тренировка «Шахтера» в Израиле.#МаккабиШахтер#UEL@EuropaLeaguepic.twitter.com/iLtj40Odl2— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 17, 2021
Текущая форма команд:
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